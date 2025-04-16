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Акима сняли с должности после трагедии в Шымкенте

В Шымкенте уволили акима Каратауского района после трагедии в микрорайоне Туран, где в неогороженной яме с водой утонул первоклассник. Об этом сообщил официальный представитель акимата города Сарсен Куранбек на брифинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Источник: Baigenews

«Аким района освобождён от занимаемой должности, руководителю Управления энергетики объявлен строгий выговор, а заместителю акима города, курирующему эту сферу — выговор», — уточнил он.

Куранбек подчеркнул, что ответственность понесут и подрядные организации. В отношении руководства ТОО «Ак жол» и ТОО «Azia RC» проводится следствие, по итогам которого материалы будут переданы в суд.

Мы не снимаем с себя ответственности. Каждый обязан добросовестно исполнять свои обязанности.

отметил официальный представитель акимата

Напомним, 12 апреля семилетний мальчик погиб, упав в неогороженную яму, наполненную сточными водами. По словам очевидцев, ребёнок ушёл из дома около 17:00. Родные начали поиски, когда мальчик долго не возвращался. Спустя несколько часов, около 22:00, его тело обнаружили в котловане глубиной около двух метров и длиной порядка 50 метров. Яма, по словам жителей, была вырыта несколько лет назад под септик для многоэтажек, но работы приостановили, и опасный объект остался без ограждения и предупреждающих знаков.