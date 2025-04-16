Акима сняли с должности после трагедии в Шымкенте

Напомним, 12 апреля семилетний мальчик погиб, упав в неогороженную яму, наполненную сточными водами. По словам очевидцев, ребёнок ушёл из дома около 17:00. Родные начали поиски, когда мальчик долго не возвращался. Спустя несколько часов, около 22:00, его тело обнаружили в котловане глубиной около двух метров и длиной порядка 50 метров. Яма, по словам жителей, была вырыта несколько лет назад под септик для многоэтажек, но работы приостановили, и опасный объект остался без ограждения и предупреждающих знаков.