Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации

Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января, причиной также назвал переход на новое место работы.