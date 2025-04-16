Смирнова задержали за хищение средств, выделенных на фортификации

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении средств, выделенных на строительство приграничных фортификаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Следователями следственного департамента МВД предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения», — говорится в заявлении.
Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года — сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. В декабре он подал в отставку, заявив, что переходит на другую работу. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Хинштейн.
Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января, причиной также назвал переход на новое место работы.