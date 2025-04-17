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Глава следкома России Бастрыкин ждет доклад о нападении собак на мужчину в Перми

Две бойцовые собаки напали на жителя Перми в Свердловском районе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки нападения двух бойцовых собак на жителя Перми. Проверку поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЧП в Перми попало в эфир федерального телеканала. В нем сообщили о нападении 15 апреля двух собак бойцовой породы на местного жителя. Агрессивные животные, ранее оставленные владельцем на привязи в общественном месте без намордников, набросились на мужчину и искусали его.

Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, ему потребовались госпитализация и оперативное вмешательство.

В Перми следователи проводят проверку нападения бойцовых собак на человека.