Глава следкома России Бастрыкин ждет доклад о нападении собак на мужчину в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки нападения двух бойцовых собак на жителя Перми. Проверку поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
ЧП в Перми попало в эфир федерального телеканала. В нем сообщили о нападении 15 апреля двух собак бойцовой породы на местного жителя. Агрессивные животные, ранее оставленные владельцем на привязи в общественном месте без намордников, набросились на мужчину и искусали его.
Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, ему потребовались госпитализация и оперативное вмешательство.
В Перми следователи проводят проверку нападения бойцовых собак на человека.