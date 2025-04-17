Глава следкома России Бастрыкин ждет доклад о нападении собак на мужчину в Перми

ЧП в Перми попало в эфир федерального телеканала. В нем сообщили о нападении 15 апреля двух собак бойцовой породы на местного жителя. Агрессивные животные, ранее оставленные владельцем на привязи в общественном месте без намордников, набросились на мужчину и искусали его.