Экс-замминистра здравоохранения Берездовец отправили под домашний арест

Тогда же в пресс-службе правительства «Новому Калининграду» со ссылкой на службу по противодействию коррупции сообщили, что в 2020 году Наталия Берездовец, занимая пост замминистра здравоохранения, подавала уведомление о намерении занимать иную оплачиваемую должность врача-педиатра детской поликлиники. На заседании комиссии было принято решение рассмотреть этот вопрос дополнительно, чтобы исключить возможный конфликт интересов (поликлиника подчиняется министерству здравоохранения, замминистра могла иметь личную заинтересованность). При этом на повторном заседании комиссии было принято решение разрешить совместительство «в свободное от основной работы время» и при соблюдении законодательства. На уточняющий запрос «Нового Калининграда» о том, когда замминистра может совмещать работу, в минздраве сообщили, что в министерстве Наталия Берездовец работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Режим работы поликлиники — с 8.00 до 20.00 в будние дни, с 8.00 до 14.00 в субботу.