Под Ростовом в ДТП разбились два человека

По предварительной информации ведомства, неудачный маневр стал причиной смерти двух человек. Так, 43-летний водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением на левом повороте. Из-за этого автомобиль вынесло на правую обочину, затем на встречную полосу. В результате транспортное средство перевернулось и на всей скорости влетело в дерево.