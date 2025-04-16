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Под Ростовом в ДТП разбились два человека

Двое погибших: страшное ДТП произошло на подъезде к Морозовску.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Трагедия произошла 16 апреля на автодороге в Кашарском районе.

По предварительной информации ведомства, неудачный маневр стал причиной смерти двух человек. Так, 43-летний водитель «ВАЗ-21074» не справился с управлением на левом повороте. Из-за этого автомобиль вынесло на правую обочину, затем на встречную полосу. В результате транспортное средство перевернулось и на всей скорости влетело в дерево.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21074» и его пассажир погибли на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать их смерть. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.