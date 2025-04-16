Уфимец с маленьким ребенком чуть не погибли из-за рухнувшего шифера

Сегодня, 16 апреля, в Уфе на мужчину с ребенком рухнул шифер. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.
ЧП произошло на улице Кремлевская. По словам чиновника, сильный ветер сорвал обломки шифера вниз. Они едва не зацепили мужчину с маленьким ребенком.
После инцидента, как рассказал Хамитов, сотрудники управляющей компании занялись ремонтом крыши и укреплением шиферных листов.
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