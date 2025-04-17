Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбежавшего за границу омича подозревают в экстремизме

Мужчина распространял запрещённые материалы и делился способами избежать наказания.

Источник: Om1 Омск

Омич стал подозреваемым в организации распространения экстремистских материалов. Следственные органы установили, что с октября по декабрь 2024 года он использовал мессенджеры для размещения информации, пропагандирующей запрещённую деятельность.

По версии следствия, мужчина также распространял советы, как избежать уголовной ответственности за участие в организации, деятельность которой была признана экстремистской и запрещена судом.

«В настоящее время подозреваемый находится за пределами Российской Федерации», — сообщает пресс-служба СУ СК по Омской области.

Уголовный кодекс России предусматривает наказание за такие действия в виде лишения свободы на срок до шести лет.