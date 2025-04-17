Сбежавшего за границу омича подозревают в экстремизме

Омич стал подозреваемым в организации распространения экстремистских материалов. Следственные органы установили, что с октября по декабрь 2024 года он использовал мессенджеры для размещения информации, пропагандирующей запрещённую деятельность.
По версии следствия, мужчина также распространял советы, как избежать уголовной ответственности за участие в организации, деятельность которой была признана экстремистской и запрещена судом.
«В настоящее время подозреваемый находится за пределами Российской Федерации», — сообщает пресс-служба СУ СК по Омской области.
Уголовный кодекс России предусматривает наказание за такие действия в виде лишения свободы на срок до шести лет.