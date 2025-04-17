Началась утилизация носовой части танкера «Волгонефть-239» в Черном море

При этом для носовой и кормовой частей «Волгонефти-212» владелец считает обоснованным правительственное предложение по локализации останков судна. Носовая часть танкера, в отличие от «Волгонефти-239», лежит на грунте килем вверх, что создает риск утечки нефтепродуктов при подъеме.