Что известно об уголовном деле бывшего курского губернатора

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова обвинили в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, сообщило в среду МВД. Экс-губернатор, его бывший первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство «Корпорации развития Курской области» (КРКО), которая выступала генподрядчиком при строительстве оборонительных сооружений, «руководили организованной группой» и организовали хищение бюджетных средств, сообщили в ведомстве.
Смирнова задержали около полуночи 15 апреля в Москве, сообщал источник РБК близкий к силовым органам. В тот же день в Курске задержали Дедова. На следующий день информация об их задержании попала в СМИ, вечером 16 апреля Смирнова арестовал на два месяца Мещанский суд Москвы.
Что известно об уголовном деле
Один из собеседников РБК говорит, что задержание произошло в связи с ранее возбужденным уголовным делом, связанным с изготовлением защитных сооружений — «зубы дракона». Конструкции представляют собой большие бетонные пирамиды. У правоохранителей возникли вопросы к качеству конструкций.
По словам источника РБК, знакомого с содержанием ряда уголовных дел, возбужденных по итогам проверок строительства защитных сооружений в Курской области, вопросы у правоохранительных органов возникали в том числе к несоответствию построенных объектов проектной документации, в частности, к ширине траншей и деталям сооружений, связанным с особенностями рельефа, которые не всегда прописывались в проектах.
О том, что Алексея Смирнова вызывали на допрос в СК, Mash сообщал в конце декабря. Как писал телеграм-канал, следствие установило связь между ним и арестованным в гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным.
В конце января к правоохранителям вызывали Дедова, говорил тогда источник РБК в регионе.
Примерно тогда же стало известно, что в Ленинский суд Курска обратилась с иском Генпрокуратура, которая потребовала взыскать свыше 3,2 млрд с Владимира Лукина. По данным ведомства, эта сумма, выделенная на строительство оборонных сооружений, была присвоена. По словам близкого к правоохранительным органам источника РБК, нынешние задержания связаны с этим делом. Собеседник РБК говорит, что расследуется хищение на общую сумму около 4,5 млрд руб.
Из иска Генпрокуратуры известно, что в 2022—2023 годах правительству Курской области из федерального бюджета было выделено 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений (блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов). Ответчики создали «видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов», отмечали истцы.
В марте стало известно, что МВД возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным представителя МВД Ирины Волк, сумма ущерба превышала 156 млн рублей.
Как Алексей Смирнов стал губернатором Курской области на несколько месяцев.
Смирнов был назначен врио губернатора Курской области 15 мая 2024 года, сменив на этой позиции Романа Старовойта (был губернатором с 2019 года), который перешел на работу в федеральное правительство на пост министра транспорта. В сентябре Смирнов успешно прошел через выборы губернатора, но уже в декабре ушел в отставку с формулировкой по собственному желанию. Врио губернатора региона был назначен глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
Хотя формально Смирнов сам написал заявление об увольнении, по словам источников РБК, решение о его уходе приняли в Кремле. Тогда собеседники РБК это объясняли тем, что глава региона «провалил коммуникацию с населением», в том числе с беженцами из районов, подвергшихся нападению вооруженных сил Украины. Именно поэтому в регион был направлен Хинштейн, известный навыками публичного политика.
Вскоре после смены главы региона правоохранительные органы стали сообщать о коррупционных злоупотреблениях. Наибольшей критике подвергалась «Корпорация развития Курской области», которая в том числе отвечала за установку оборонительных сооружений в регионе. Помимо Владимира Лукина по делу о мошенничестве были арестованы и его заместители — Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. «Коммерсант» писал, что последняя изначально была задержана по делу о хищениях из фонда капитального ремонта домов Ивановской области. С 2018 по 2020 год советником губернатора Ивановской области являлся Владимир Лукин. До того как возглавить «Корпорацию по развитию Курской области» он также работал советником главы Нижегородской области.
Источник РБК в силовых структурах говорил, что, по версии следствия, дело в Ивановской области может свидетельствовать, что фигуранты «не первый раз реализовали мошеннические схемы, и хищения в Курской области — это запланированное преступление».
Хинштейн неоднократно критиковал руководство «Корпорации развития» и деятельность организации. Так после его обращения в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело из-за ввода в эксплуатацию 15 недостроенных ФАПов, которые строила «Корпорация развития». Дело было возбуждено по статье о превышении полномочий. Он также обвинял руководство корпорации в саботаже своих поручений из-за того, что она не остановила строительство ЖК в городе Железногорске.
В середине марта врио губернатора заявил, что корпорация развития превратилась в «корпорацию расхищения».
Несколько недель назад собеседники РБК говорили, что дальнейшее расследование дела зависит от того, какие показания даст Лукин. «Смирнов станет фигурантом дела, если Лукин скажет, что он был в курсе и также получал деньги в результате хищений», — говорил собеседник РБК. Федеральный чиновник также пояснял РБК, что в таких делах важны прямые показания.
Когда Роман Старовойт стал губернатором Курской области в 2018 году, Алексей Смирнов стал его заместителем, а в 2021 году — первым заместителем. По словам источника, близкого к администрации президента, в отношении Старовойта подозрений в хищениях сейчас нет.
Арест Смирнова был ожидаемым, учитывая, что расследование махинаций в «Корпорации развития Курской области» велось уже достаточно давно, говорит политолог Ростислав Туровский, напоминая, что речь идет о «чувствительном вопросе строительства оборонительных сооружений». «Для Курской области это событие означает окончательную утрату позиций теми элитами, которые решали ключевые вопросы при Смирнове и его предшественнике Старовойте. Очевидно, что это лишь облегчает деятельность Хинштейна по замене местных кадров и продвижению себя в качестве нового регионального лидера», — говорит эксперт.
Уголовное дело и задержание Смирнова может в некотором смысле перечеркивать «неплохую историю Курской области», которая складывалась в том числе и при Старовойте, считает политолог Михаил Виноградов. При этом у Старовойта по-прежнему остается политическое прикрытие, считает эксперт. «Но это не отменяет возможности текущих атак и попыток оспорить позиций Старовойта, поскольку Смирнов считался его полноценным преемником», — рассуждает он.