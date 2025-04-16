Что известно об уголовном деле бывшего курского губернатора

Вскоре после смены главы региона правоохранительные органы стали сообщать о коррупционных злоупотреблениях. Наибольшей критике подвергалась «Корпорация развития Курской области», которая в том числе отвечала за установку оборонительных сооружений в регионе. Помимо Владимира Лукина по делу о мошенничестве были арестованы и его заместители — Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. «Коммерсант» писал, что последняя изначально была задержана по делу о хищениях из фонда капитального ремонта домов Ивановской области. С 2018 по 2020 год советником губернатора Ивановской области являлся Владимир Лукин. До того как возглавить «Корпорацию по развитию Курской области» он также работал советником главы Нижегородской области.