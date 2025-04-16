Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Еленовке

«В поселке Еленовка в результате детонации взрывоопасного предмета при покосе травы ранения средней степени тяжести получил сотрудник ФГУП “Железные дороги Новороссии” — мужчина 1985 года рождения», — написал он.
Ранее в оперативных службах ДНР сообщили ТАСС, что восьмилетняя девочка получила ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины на востоке Донецка.
Пушилин уточнил, что девочка получила ранения средней степени тяжести.
Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Глава ДНР также сообщил, что с начала суток при ударах ВСУ повреждены три жилых дома и гражданский автомобиль в Буденновском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего же противник 10 раз открывал огонь по населенным пунктам республики, применяя ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные БПЛА.