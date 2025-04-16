Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Еленовке

Глава ДНР также сообщил, что с начала суток при ударах ВСУ повреждены три жилых дома и гражданский автомобиль в Буденновском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего же противник 10 раз открывал огонь по населенным пунктам республики, применяя ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные БПЛА.