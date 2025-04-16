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Житель ДНР пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Еленовке

ДОНЕЦК, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудник «Железных дорог Новороссии» получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета при покосе травы в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Еленовка в результате детонации взрывоопасного предмета при покосе травы ранения средней степени тяжести получил сотрудник ФГУП “Железные дороги Новороссии” — мужчина 1985 года рождения», — написал он.

Ранее в оперативных службах ДНР сообщили ТАСС, что восьмилетняя девочка получила ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины на востоке Донецка.

Пушилин уточнил, что девочка получила ранения средней степени тяжести.

Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Глава ДНР также сообщил, что с начала суток при ударах ВСУ повреждены три жилых дома и гражданский автомобиль в Буденновском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего же противник 10 раз открывал огонь по населенным пунктам республики, применяя ствольную артиллерию калибром 155 мм и ударные БПЛА.