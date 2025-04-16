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Пожар в Старом Балтачево унес жизнь пожилой женщины

В Башкирии в пожаре погибла 69-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 апреля, в Балтачевском районе Башкирии в селе Старое Балтачево произошел пожар в бревенчатом доме с дощатой верандой. В строение, как сообщает пресс-служба МЧС республики, загорелось домашнее имущество.

Прибывшим на место добровольцам сельсовета и пожарным МЧС удалось ликвидировать горение. К сожалению, при тушении в спальне на кровати было обнаружено тело 69-летней женщины.

Причины трагедии пока неизвестны — дознаватель чрезвычайного ведомства и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства трагедии.

— Не оставляйте включенные в сеть электроприборы на ночь и без присмотра. Зарядили до 100% — отключите из сети. Следите за исправностью электроустройств. Пользуйтесь сертифицированной продукцией, — заявили в экстренной службе.

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