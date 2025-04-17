В Екатеринбурге легковушка сбила мужчину с детской коляской

В Екатеринбурге вечером 16 апреля на улице Белинского водитель автомобиля Hyundai Creta сбил мужчину с детской коляской. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. При себе у него была детская коляска, в которой находились личные вещи.
— В результате ДТП мужчина-пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, — отметили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
За рулем иномарки находилась 72-летняя женщина. В момент ДТП она была трезва.
По факту аварии проводится проверка.