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В Екатеринбурге легковушка сбила мужчину с детской коляской

На Урале легковушка сбила мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге вечером 16 апреля на улице Белинского водитель автомобиля Hyundai Creta сбил мужчину с детской коляской. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. При себе у него была детская коляска, в которой находились личные вещи.

— В результате ДТП мужчина-пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, — отметили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

За рулем иномарки находилась 72-летняя женщина. В момент ДТП она была трезва.

По факту аварии проводится проверка.