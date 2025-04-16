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Путин встретился с россиянином, который провел почти 500 дней в плену у ХАМАС

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с Александром Труфановым, который провел 498 дней в плену в Газе у движения ХАМАС. Об этом сообщили в Кремле.

Путин выразил благодарность ХАМАС за освобождение Труфанова.

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с Александром Труфановым, который провел 498 дней в плену в Газе у движения ХАМАС. Об этом сообщили в Кремле.

«Хочу выразить благодарность руководству ХАМАС за освобождение Александра», сказал Путин, передает пресс-служба Кремля. На встрече с президентом также присутствовали члены семьи Александра Труфанова и представители Федерации еврейских общин России.

Александр Труфанов, уроженец Ростова-на-Дону, был похищен боевиками ХАМАС в октябре 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз, где он проживал. Его освобождение стало частью обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, в результате которого были освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных.