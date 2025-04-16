Путин встретился с россиянином, который провел почти 500 дней в плену у ХАМАС

Александр Труфанов, уроженец Ростова-на-Дону, был похищен боевиками ХАМАС в октябре 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз, где он проживал. Его освобождение стало частью обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, в результате которого были освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных.