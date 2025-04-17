В Новочеркасске при пожаре пострадали четверо детей и их бабушка

Инцидент произошел днем 16 апреля на Севастопольской улице.
Возгорание началось днем в комнате для детей в одной из квартир. Внутри находилась бабушка и четверо ее маленьких внуков. Пожилая женщина смогла вывести из охваченной пламенем квартиры троих внучат, включая десятимесячного ребенка. Свидетели, заметив огонь, немедленно вызвали пожарную службу.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли спасти двухлетнего мальчика, который оставался в горящей квартире.
Пожар был потушен на площади, равной пятнадцати квадратным метрам, — сообщили в областном управлении МЧС. — Пострадавшая пенсионерка и ее внуки были доставлены в больницу. Они надышались едким дымом.