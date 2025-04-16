Президент Финляндии обратился с важным призывом к России

Украина не раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам.
Россия должна принять полное прекращение огня. Об этом написал президент Финляндии Александр Стубб.
«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», — говорится в его посте в соцсети Х.
Кремль 25 марта сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли нефте- и газопроводы, НПЗ, электростанции, трансформаторы, АЭС и т.д. Отмечается, что мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. Украина, в свою очередь, нарушила условия прекращения огня по энергообъектам более 60 раз.