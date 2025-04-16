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Президент Финляндии обратился с важным призывом к России

Россия должна принять полное прекращение огня. Об этом написал президент Финляндии Александр Стубб.

Украина не раз нарушала мораторий на удары по энергообъектам.

Россия должна принять полное прекращение огня. Об этом написал президент Финляндии Александр Стубб.

«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», — говорится в его посте в соцсети Х.

Кремль 25 марта сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В перечень вошли нефте- и газопроводы, НПЗ, электростанции, трансформаторы, АЭС и т.д. Отмечается, что мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта. Украина, в свою очередь, нарушила условия прекращения огня по энергообъектам более 60 раз.