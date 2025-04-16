В Белом Доме заявили, что США обладает сверхспособностями

Крациос подчеркнул, что новая власть ставит перед собой амбициозную цель — «перезагрузить нацию». Он признал, что, несмотря на продолжающийся технологический прогресс, в последние десятилетия страна столкнулась с определёнными проблемами. По его мнению, США допустили «стагнацию», позволив чрезмерному регулированию и бюрократии сдерживать развитие.