Ван Дамм отправил «большой поцелуй» Путину

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, чтобы стать послами мира. Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — подчеркнул Ван Дамм в своем обращении, которое опубликовала украинская журналистка Диана Панченко в своем Telegram-канале. Ван Дамм добавил: «Большой поцелуй Путину и его семье».