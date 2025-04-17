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Додик призвал Берлин и Брюссель прекратить демонизацию России

Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель пересмотреть отношения с РФ и прекратить демонизацию России. Об этом он заявил в интервью.

Додик призвал помирится с Россией.

Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал Берлин и Брюссель пересмотреть отношения с РФ и прекратить демонизацию России. Об этом он заявил в интервью.

«Я бы сказал, что, прежде всего, им следовало бы перестать демонизировать Путина и систематически хаять Россию. Вместо этого им следует попытаться понять, чего Россия на самом деле хочет», — сказал Додик швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Ранее Россия выразила готовность улучшать связи с соседями, включая Финляндию, несмотря на увеличение военной активности НАТО в регионе. Это создает контекст для понимания призыва Милорада Додика к пересмотру отношений между Европейским союзом и Россией.