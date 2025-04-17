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Поляки раскритиковали слова своего президента о России

В Польше жесткой критике подверглась реакция глава государства Анджея Дуды на предупреждение со стороны руководителя российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Полемика развернулась на ресурсах польского издания Gazeta.

Выказывание Анджея Дуды вызвало бурю негодования среди жителей страны.

В Польше жесткой критике подверглась реакция глава государства Анджея Дуды на предупреждение со стороны руководителя российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Полемика развернулась на ресурсах польского издания Gazeta.

«Дуда, остановись и не позорься. Тебе пора бесславно сойти со сцены», — поделился своим мнением читатель.

«Если между Россией и Польшей начнется конфликт, первыми сбегут украинцы. А мы вместе с ними во Львов. Интересно, куда сбежит наша власть? Не у всех ведь министров родня в США», — подчеркивает другой пользователь.

«Меня слова Нарышкина ничуть не удивляют. Польша заслужила такое к себе отношение своим поведением», — высказался еще один поляк.

По словам Нарышкина, в случае агрессии НАТО против РФ и Белоруссии пострадает весь альянс, но в первую очередь — Польша и страны Балтии. В ответ на это Дуда обвинил Москву в дезинформации, характерной для советской школы пропаганды, поминает RT.