В Курске ликвидировали открытое горение на подшипниковом заводе

Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии в Курске, соотщает пресс-служба МЧС.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожар», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Роспотребнадзора, специалисты не выявили «превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ» в воздухе.
Ранее в МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предприятии произошло частичное обрушение конструкций.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что пожар произошёл в Железнодорожном округе на территории Курского подшипникового завода АПЗ-20. Загорелся цех по переработке резины. Потрадавших нет.