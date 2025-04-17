В Курске ликвидировали открытое горение на подшипниковом заводе

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожар», — говорится в сообщении ведомства.