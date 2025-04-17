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В Курске ликвидировали открытое горение на подшипниковом заводе

Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров.

Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии в Курске, соотщает пресс-служба МЧС.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожар», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, специалисты не выявили «превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ» в воздухе.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предприятии произошло частичное обрушение конструкций.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что пожар произошёл в Железнодорожном округе на территории Курского подшипникового завода АПЗ-20. Загорелся цех по переработке резины. Потрадавших нет.