Стали известны возможные цели для удара «Орешником» по Украине

«Полагаю, что целями для нового удара “Орешником” по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель», — сказал Матвийчук, а интервью NEWS.ru. Он также отметил, что ВС РФ давно не наносили удары по железнодорожной инфраструктуре.