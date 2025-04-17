Стали известны возможные цели для удара «Орешником» по Украине

Военэксперт предполагает, что удар будет совершен по железнодорожной инфраструктуре Украины.
Бескидский тоннель может стать новой целью для удара ракетным комплексом «Орешник». Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. О.
«Полагаю, что целями для нового удара “Орешником” по Украине могут стать электростанции, объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также железнодорожная инфраструктура, которую мы долго не трогали, особенно горные переходы из Западной Европы на территорию Украины — Бескидский тоннель», — сказал Матвийчук, а интервью NEWS.ru. Он также отметил, что ВС РФ давно не наносили удары по железнодорожной инфраструктуре.
Ранее был введен мораторий на удары по определенным российским и украинским объектам, представители РФ и Соединенных Штатов утвердили список. Россия заявила, что в случае нарушения моратория одной из сторон, другая может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.