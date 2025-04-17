В ЕС откажутся от запрета российского СПГ

У стран ЕС нет альтернативы российскому СПГ.
Евросоюз не будет вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Это связано с сопротивлением руководства некоторых государств и неопределенностью по альтернативным источникам. Об этом сообщает Reuters.
«Европейские чиновники отказались от идеи введения запрета на импорт блоком российского сжиженного природного газа в предстоящих пакетах санкций из-за сопротивления со стороны некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников», — пишет агентство. Еврокомиссия не хочет из-за санкций рисковать потерей российского СПГ, при этом опасается появления зависимости от США.
Ранее сообщалось о поисках Еврокомиссией путей разрыва газовых контрактов с Россией. При этом Европа ищет способы избежать штрафов при расторжении этих контрактов, пишет «Царьград».