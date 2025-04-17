Стала известна причина смерти голливудской актрисы

Семья актрисы ранее отказалась от вскрытия тела для выяснения причин смерти.
Голливудская знаменитость Мишель Трахтенберг скончалась от осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщил офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка (США).
«Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — на данные судмедэкспертов ссылается телеканал NBC. Источник СМИ рассказал, что актриса перенесла пересадку печени незадолго до своей кончины.
Звезда кино и телевидения с русскими корнями запомнилась массовому зрителю по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров». Она умерла 26 февраля в возрасте 39 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Тело актрисы обнаружила ее мать, пишет RT.