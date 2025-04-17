Стала известна причина смерти голливудской актрисы

Звезда кино и телевидения с русскими корнями запомнилась массовому зрителю по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров». Она умерла 26 февраля в возрасте 39 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Тело актрисы обнаружила ее мать, пишет RT.