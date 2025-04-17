Точку общепита в Люблино закрыли на 60 суток после двух случаев гастроэнтерита

«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО проведено эпидемиологическое расследование на основании регистрации у двух граждан случаев гастроэнтерита после употребления роллов, изготовителем которых является ИП Усманова Е. Х., осуществляющая деятельность по адресу: ул. Совхозная, д. 8, корп. 1. При проведении осмотра помещений были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.