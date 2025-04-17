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Точку общепита в Люблино закрыли на 60 суток после двух случаев гастроэнтерита

По решению суда предприятие общепита на ул. Совхозная на юго-востоке Москвы закрыто на два месяца после выявления двух случаев гастроэнтерита у посетителей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Источник: Freepik

«Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО проведено эпидемиологическое расследование на основании регистрации у двух граждан случаев гастроэнтерита после употребления роллов, изготовителем которых является ИП Усманова Е. Х., осуществляющая деятельность по адресу: ул. Совхозная, д. 8, корп. 1. При проведении осмотра помещений были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе проверки изъято из оборота 577 кг пищевой продукции без маркировки.