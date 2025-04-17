ТАСС: СК попросил Мосгорсуд продлить арест Тимура Иванова

Процесс по второму делу Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова начался в конце марта в Мосгорсуде, после оглашения обвинительного заключения прокурором, в ходе которого стало известно, что общий ущерб составляет более 4,1 млрд рублей, гособвинение потребовало проводить рассмотрение материалов в закрытом от СМИ и публики режиме. До закрытия процесса Филатов заявил, что ставшие предметом спора, фигурирующего в деле, паромные суда покупались в обход антироссийских санкций. После этого один из прокуроров перебил Филатова и попросил суд закрыть процесс, сославшись на наличие в деле сведений, составляющих государственную тайну. Подсудимые и их адвокаты просили отказать гособвинению в их просьбе, но суд согласился с прокурором и до конца рассмотрения дела закрыл процесс.