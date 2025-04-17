ТАСС: СК попросил Мосгорсуд продлить арест Тимура Иванова

«Следователь попросил Московский городской суд еще на три месяца продлить срок стражи Иванову и другим фигурантам уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ)», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили ТАСС в суде, заседание по продлению меры пресечения запланировано на 13:30 мск 18 апреля.
Процесс по второму делу Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова начался в конце марта в Мосгорсуде, после оглашения обвинительного заключения прокурором, в ходе которого стало известно, что общий ущерб составляет более 4,1 млрд рублей, гособвинение потребовало проводить рассмотрение материалов в закрытом от СМИ и публики режиме. До закрытия процесса Филатов заявил, что ставшие предметом спора, фигурирующего в деле, паромные суда покупались в обход антироссийских санкций. После этого один из прокуроров перебил Филатова и попросил суд закрыть процесс, сославшись на наличие в деле сведений, составляющих государственную тайну. Подсудимые и их адвокаты просили отказать гособвинению в их просьбе, но суд согласился с прокурором и до конца рассмотрения дела закрыл процесс.
Первое уголовное дело о получении Ивановым взяток на общую сумму более 1,2 млрд рублей, в рамках которого следствие и просит суд продлить арест, пока находится на стадии предварительного следствия. По нему проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин, оба дали признательные показания и сотрудничают с СК. Ни по одному из вменяемых экс-заместителю МО РФ эпизодов преступления Тимур Иванов вину не признает.