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Следствие требует оставить экс-замминистра обороны Иванова в СИЗО

Представитель обвинения потребовал у суда продление ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на срок свыше года. Об этом сообщили в суде.

Иванову предлагают еще год провести СИЗО.

Представитель обвинения потребовал у суда продление ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на срок свыше года. Об этом сообщили в суде.

«Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича», — цитируют РИА Новости представителя суда.

Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по обвинениям в растрате и выводе средств из банка «Интеркоммерц», а также в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей. С момента ареста его содержание под стражей неоднократно продлевалось, последний раз на месяц в марте текущего года.