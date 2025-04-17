В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя

«Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе, предположительно, вызванный редким столкновением с кроликом», — говорится в материале.
Подчеркивается, что поврежденный самолет перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа.
Со ссылкой на комментарии пассажиров телеканал отмечает, что возгорание началось при взлете из аэропорта Денвера. Однако, по данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту, а пассажиры были отправлены в Эдмонтон на другом воздушном судне.
Опираясь на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), телеканал указывает, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов.