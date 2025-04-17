В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя

Со ссылкой на комментарии пассажиров телеканал отмечает, что возгорание началось при взлете из аэропорта Денвера. Однако, по данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту, а пассажиры были отправлены в Эдмонтон на другом воздушном судне.