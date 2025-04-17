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В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик, сообщает телеканал ABC со ссылкой на открытый архив записи переговоров гражданских летчиков LiveATC.

Источник: РИА "Новости"

«Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе, предположительно, вызванный редким столкновением с кроликом», — говорится в материале.

Подчеркивается, что поврежденный самолет перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа.

Со ссылкой на комментарии пассажиров телеканал отмечает, что возгорание началось при взлете из аэропорта Денвера. Однако, по данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту, а пассажиры были отправлены в Эдмонтон на другом воздушном судне.

Опираясь на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), телеканал указывает, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов.