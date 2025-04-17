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ТАСС: оперативные мероприятия в отношении Смирнова шли несколько месяцев

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Оперативные мероприятия в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, велись несколько месяцев. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: ТАСС

«Проверки расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вина бывшего губернатора подтверждается как материалами дела, так и свидетельскими показаниями.

Ранее по подозрению в этом преступлении были задержаны трое руководителей Корпорации развития Курской области, а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших необходимые строительные работы. Они арестованы.