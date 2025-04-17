ТАСС: оперативные мероприятия в отношении Смирнова шли несколько месяцев

«Проверки расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — рассказал собеседник агентства.