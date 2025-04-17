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Самолет в США экстренно приземлился из-за попавшего в двигатель кролика

Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на записи переговоров гражданских летчиков LiveATC.

Поврежденный самолет перевозил 153 пассажира.

Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на записи переговоров гражданских летчиков LiveATC.

«Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе. Предположительно, огонь вызван редким столкновением с кроликом. Поврежденный самолет перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа», — говорится в материале телеканал ABC.

По данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту Денвера, а пассажиры были отправлены в Канаду на другом воздушном судне. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) отмечают, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов.

Ранее в США Небольшой самолет потерпел крушение на проезжую часть вблизи аэропорта города Бока-Ратон во Флориде. Самолет Cessna 310 с несколькими пассажирами рухнул вскоре после вылета из аэропорта. Обломки судна оказались на дороге и соседних железнодорожных путях, пишет «Национальная служба новостей».