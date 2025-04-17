Самолет в США экстренно приземлился из-за попавшего в двигатель кролика

По данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту Денвера, а пассажиры были отправлены в Канаду на другом воздушном судне. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) отмечают, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов.