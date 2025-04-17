На Украине жестко раскритиковали новую рекламу Министерства обороны

«Фактически этим роликом украинцам 18−24 лет хотят показать, что они на уровне девятилетнего тиктокера, это гадко. Более того, здесь есть обман прямой, два миллиона гривен никогда не дадут сразу, они выдаются частями, простите за прямую речь, если доживешь до конца контракта. Этот ролик — о маразме», — сказал депутат в интервью одному из украинских каналов.