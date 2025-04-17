На Украине жестко раскритиковали новую рекламу Министерства обороны

Ролик призывает заключить контракт с ВСУ мужчин 18−24 лет.
Маразмом и манипуляцией, нацеленной на молодую аудиторию, назвали на Украине ролик Минобороны, агитирующий мужчин 18−24 лет заключить контракт с ВСУ для получения выплаты в размере двух миллионов гривен. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук, передает ТАСС.
«Фактически этим роликом украинцам 18−24 лет хотят показать, что они на уровне девятилетнего тиктокера, это гадко. Более того, здесь есть обман прямой, два миллиона гривен никогда не дадут сразу, они выдаются частями, простите за прямую речь, если доживешь до конца контракта. Этот ролик — о маразме», — сказал депутат в интервью одному из украинских каналов.
Министерство обороны Украины использует различные методы, чтобы привлечь молодежь в армию. В частности, предлагая подписку на онлайн-кинотеатр Netflix на 185 лет или игровую валюту в популярной игре Roblox.