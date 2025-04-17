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Стало известно, как долго оперативники вели Алексея Смирнова

Правоохранительные органы проводили проверки в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, велись несколько месяцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Алексей Смирнов находится в СИЗО.

Правоохранительные органы проводили проверки в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, велись несколько месяцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Проверки расходования бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области, начались в 2024 году. Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — пишет ТАСС.

Смирнов был арестован по подозрению в мошенничестве на сумму свыше миллиарда рублей, связанном с расходованием бюджетных средств на строительство фортификационных сооружений. Смирнов, который руководил регионом в период вторжения ВСУ, не признает свою вину в инкриминируемых ему действиях.