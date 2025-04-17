Стало известно, как долго оперативники вели Алексея Смирнова

Смирнов был арестован по подозрению в мошенничестве на сумму свыше миллиарда рублей, связанном с расходованием бюджетных средств на строительство фортификационных сооружений. Смирнов, который руководил регионом в период вторжения ВСУ, не признает свою вину в инкриминируемых ему действиях.