Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг»

Ранее стало известно, что для того, чтобы заполучить доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах», злоумышленники рассылают сообщения о том, что аккаунт якобы взломан, и предлагают связаться с техподдержкой по указанному телефону. Когда пользователь звонит на этот номер, его продолжают вводить в заблуждение и в итоге могут украсть у него деньги.