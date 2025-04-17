Одесситы, переплывшие Днепр, чтобы сдаться в плен, рассказали о подготовке побега

Два жителя Одессы переплыли через Днепр, чтобы сдаться в плен ВС РФ.
Жители Одессы Андрей Березовский и Владислав Стоянов, бежавшие от мобилизации в ВСУ, сдались российским военным после переправы через Днепр на лодке. Об этом сам Березовский.
«Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки. Потом сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем», — рассказал Березовский в беседе с РИА Новости.
После сдачи беженцы прошли различные проверки, включая тесты на полиграфе. В настоящее время оба мужчины находятся в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
После начала конфликта действий на Украине, в стране было объявлено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Власти ужесточили контроль за выполнением мобилизационных мероприятий, в том числе усилив контроль на границах и ограничив выезд из страны для определенных категорий граждан.