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Военкор Лисицын: Россия нанесла по Изюму самый мощный удар с начала СВО

Российские вооруженные силы нанесли один из самых масштабных ударов по Изюму (Харьковская область) за время спецоперации. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

По инфраструктуре ВСУ били «Искандерами».

Российские вооруженные силы нанесли один из самых масштабных ударов по Изюму (Харьковская область) за время спецоперации. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.

«По предварительным данным, в атаке было задействовано не менее 10 ударных БПЛА “Герань”. И примерно столько же баллистических ракет, вероятно, “Искандеров”», — заявляет Лисицын в своем telegram-канале. При этом, официальных заявлений от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.

Военкор отмечает, что «Искандеры» накрыли военные цели в городе. Точные масштабы разрушений и количество пораженных целей пока не уточняются, однако, по оценкам Лисицина, последствия удара могут быть весьма значительными.

Ранее войска РФ нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Для удара использовались две оперативно-тактических ракеты «Искандер-М». В ведомстве указали, что в результате поражения цели были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, пишет «Национальная служба новостей».