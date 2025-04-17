Военкор Лисицын: Россия нанесла по Изюму самый мощный удар с начала СВО

«По предварительным данным, в атаке было задействовано не менее 10 ударных БПЛА “Герань”. И примерно столько же баллистических ракет, вероятно, “Искандеров”», — заявляет Лисицын в своем telegram-канале. При этом, официальных заявлений от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.