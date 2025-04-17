ABC News: самолёт экстренно сел в США после попадания в двигатель кролика

Напомним, в декабре самолёт китайской авиакомпании Air China столкнулся со стаей птиц при посадке в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь) на юго-востоке Китая. Ни одна из птиц в двигатель не попала. Кабина пилотов также не пострадала.