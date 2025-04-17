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ABC News: самолёт экстренно сел в США после попадания в двигатель кролика

На борту воздушного судна находились 153 пассажира и шесть членов экипажа.

Самолёт американской авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в связи с возгоранием двигателя, в который, предположительно, попал кролик, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на записи переговоров лётчиков.

Воздушное судно вылетело из города Денвер (штат Колорадо, США) и направлялось в Эдмонтон (провинция Альберта, Канада).

«Повреждённый самолёт перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа», — уточняется в репортаже.

Вскоре после взлёта авиалайнер сел в том же аэропорту вылета. Пассажиров направили в Канаду на другом самолёте.

Напомним, в декабре самолёт китайской авиакомпании Air China столкнулся со стаей птиц при посадке в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь) на юго-востоке Китая. Ни одна из птиц в двигатель не попала. Кабина пилотов также не пострадала.