Заброшенный магазин сгорел во Владивостоке — вероятно, поджог

На небезопасность заброшенного здания местные жители обращали внимание неоднократно в связи с тем, что оно находится возле территории школы № 73, и после того, как все входы на территорию учреждения, кроме главного, закрыли «в целях антитеррористической безопасности», ученикам приходится ходить мимо бывшего магазина, ставшего пунктом сбора маргинальных личностей.
По словам самих школьников, заброшенное здание горело неоднократно, а последний пожар якобы был поджогом, который совершил какой-то подросток, бросив внутрь что-то горючее. Но точную причину возгорания сейчас выясняют дознаватели МЧС. Ведомство подтверждает, что к моменту прибытия пожарных здание горело изнутри. Возгорание было ликвидировано на площади около 90 квадратных метров, в результате ЧП погибших и пострадавших нет.
Пока неизвестно, демонтируют ли здание хотя бы после пожара, или оно продолжит притягивать люмпенов и пугать школьников.
Родители учеников школы № 73 уже обращались к директору образовательного учреждения с просьбой открыть дополнительные проходы, так как школьная территория занимает значительную часть микрорайона, и пеший путь к главному входу слишком долог, неудобен и не слишком безопасен. Но администрация школы навстречу родителям и ученикам не пошла. Более того, они утверждают, что директриса иногда дежурит у закрытых калиток, чтобы мешать школьникам перелезать через забор (такой нетривиальный способ проникновения на школьную территорию для детей всё равно удобнее, чем делать круг через полмикрорайона к главному входу). При этом у персонала школы есть ключи от закрытых калиток, и теоретически учеников тоже можно обеспечить ими. Обращали внимание и на тот факт, что один из закрытых входов является пожарным проездом, а через главный вход спецтехника и какие-либо другие транспортные средства на территорию не проедут из-за наличия лестницы.
Судя по отзывам школьников и их родителей, это не единственный случай директорского самодурства: с новой начальницей не уживается и персонал, из школы после смены руководства уволились многие учителя, включая тех, кто работал в учреждении со дня его основания, пользовался любовью и уважением учеников.