Заброшенный магазин сгорел во Владивостоке — вероятно, поджог

Родители учеников школы № 73 уже обращались к директору образовательного учреждения с просьбой открыть дополнительные проходы, так как школьная территория занимает значительную часть микрорайона, и пеший путь к главному входу слишком долог, неудобен и не слишком безопасен. Но администрация школы навстречу родителям и ученикам не пошла. Более того, они утверждают, что директриса иногда дежурит у закрытых калиток, чтобы мешать школьникам перелезать через забор (такой нетривиальный способ проникновения на школьную территорию для детей всё равно удобнее, чем делать круг через полмикрорайона к главному входу). При этом у персонала школы есть ключи от закрытых калиток, и теоретически учеников тоже можно обеспечить ими. Обращали внимание и на тот факт, что один из закрытых входов является пожарным проездом, а через главный вход спецтехника и какие-либо другие транспортные средства на территорию не проедут из-за наличия лестницы.