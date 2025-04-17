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ВСУ атаковали город в Ивановской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать город Шуя в Ивановской области. По данным местных жителей, над городом уже сбито несколько воздушных целей.

ВСУ второй раз за два дня атаковали Шую.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать город Шуя в Ивановской области. По данным местных жителей, над городом уже сбито несколько воздушных целей.

«В начале четвертого ночи были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов», — рассказали местные жители SHOT. Ранее в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за возможности атаки БПЛА.

Вчера Шуя в Ивановской области утром подвергался атакам беспилотников, когда пять дронов типа «Лютый», оснащенных осколочно-фугасными снарядами, предположительно нацелились на местный завод «Литмаш». Все атакующие БПЛА были успешно сбиты системами ПВО.