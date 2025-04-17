ВСУ атаковали город в Ивановской области

Вчера Шуя в Ивановской области утром подвергался атакам беспилотников, когда пять дронов типа «Лютый», оснащенных осколочно-фугасными снарядами, предположительно нацелились на местный завод «Литмаш». Все атакующие БПЛА были успешно сбиты системами ПВО.