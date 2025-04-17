ВСУ атаковали город в Ивановской области

ВСУ второй раз за два дня атаковали Шую.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать город Шуя в Ивановской области. По данным местных жителей, над городом уже сбито несколько воздушных целей.
«В начале четвертого ночи были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов», — рассказали местные жители SHOT. Ранее в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за возможности атаки БПЛА.
Вчера Шуя в Ивановской области утром подвергался атакам беспилотников, когда пять дронов типа «Лютый», оснащенных осколочно-фугасными снарядами, предположительно нацелились на местный завод «Литмаш». Все атакующие БПЛА были успешно сбиты системами ПВО.