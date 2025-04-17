Во Владивостоке на автовокзале загорелись автобусы

ЧП произошло утром 17 апреля на автовокзале в районе улицы Русской.
К моменту прибытия спасателей частично горели три автобуса, шел густой черный дым. В результате выгорела половина одного транспортного средства, два других — частично повреждены. Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
По факту случившегося прокуратура Приморского края организовала проверку. Надзорное ведомство с привлечением специалистов установит, были ли соблюдены правила безопасности перевозок, а также определит состояние техники. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.