Хулиганов, устроивших драку в Артеме, ждет суд

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о хулиганстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех мужчин, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как мы писали ранее, в январе этого года в районе дома на Кирова, 9/1, группа мужчин из-за незначительного повода избила двух людей. Что именно стало причиной, в ведомстве пока не уточнили.
Уголовное дело завели по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантов заключили под стражу, им грозит либо штраф от 500 тысяч рублей до миллиона, либо лишение свободы на срок до семи лет.
«После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд», — добавили в пресс-службе прокуратуры.