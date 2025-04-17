Экс-заместитель главы Минобороны Иванов может пробыть под арестом еще три месяца: о деталях дела

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов подозревается в получении взяток на общую сумму в более чем 4,1 миллиарда рублей. По делу также проходит его экс-подчиненный Антон Филатов. Сейчас следователи обратились в Мосгорсуд с просьбой продлить арест Тимура Иванова на еще три месяца, пишет ТАСС.