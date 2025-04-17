Экс-заместитель главы Минобороны Иванов может пробыть под арестом еще три месяца: о деталях дела

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов подозревается в получении взяток на общую сумму в более чем 4,1 миллиарда рублей. По делу также проходит его экс-подчиненный Антон Филатов. Сейчас следователи обратились в Мосгорсуд с просьбой продлить арест Тимура Иванова на еще три месяца, пишет ТАСС.
Судебный процесс начался в конце марта. После оглашения обвинительного заключения рассмотрение материалов стали проводить в закрытом режиме. Известно, что следующее заседание пройдет 18 апреля в 13:30.
«Следователь попросил Мосгорсуд еще на три месяца продлить срок стражи Иванову и другим фигурантам уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере», — рассказали в правоохранительных органах.
Между тем, арестовали главу Общественной палаты белгородского города Шебекино Владимира Тебекина. Его обвиняют в создании организованной преступной группировки.