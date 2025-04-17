В Красноярском крае выясняют причину гибели мужчины, тело которого нашли в воде

16 апреля очевидцы увидели не подающего признаки жизни человека в протоке реки Кан и позвонили в МЧС. Приехавшие на место происшествия спасатели выяснили, что мужчина уже мертв.
Они достали тело из воды и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли полицейские. Других подробностей пока нет.
В МЧС по Красноярскому краю «КП»-Красноярск сообщили, что сейчас проводятся следственные мероприятия. Время и причину смерти человека позже смогут назвать специалисты после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Спасатели напомнили, что нужно быть осторожными на берегу водоемов, чтобы не упасть в воду, а про выход на лед нужно забыть до следующей зимы.