Марафонца на пробежке сбили во Владивостоке

Водитель, по словам супруги пострадавшего, уже задержан правоохранительными органами, его удалось вычислить и найти в течение суток. Транспортное средство он бросил недалеко от места аварии. Вину автомобилист признаёт и лечение готов компенсировать. Официальных комментариев от полиции и прокуратуры по этому инциденту на момент подготовки публикации не поступало.