Марафонца на пробежке сбили во Владивостоке

По предварительной информации, участник предстоящего марафона совершал пробежку, его тренировочный маршрут проходил по улице Калинина. Возле автосервиса «SMS» водитель автомобиля Nissan Cube совершил наезд на мужчину и скрылся с места ДТП. Судя по записи с камеры уличного наблюдения, запечатлевшей момент аварии, спортсмен после наезда не мог самостоятельно встать, помощь ему оказали прохожие.
Марафонец госпитализирован с множественными травмами: перелом таза, нескольких костей плечевого пояса и носа, а также ушибы, ссадины, порезы осколками стекла. Пока неясно, сможет ли он вернуться в большой спорт после выздоровления и реабилитации.
Водитель, по словам супруги пострадавшего, уже задержан правоохранительными органами, его удалось вычислить и найти в течение суток. Транспортное средство он бросил недалеко от места аварии. Вину автомобилист признаёт и лечение готов компенсировать. Официальных комментариев от полиции и прокуратуры по этому инциденту на момент подготовки публикации не поступало.