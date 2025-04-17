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Марафонца на пробежке сбили во Владивостоке

В социальных сетях распространяют информацию о ДТП с участием бегуна-марафонца, которое произошло ещё 10 апреля 2025 года около 06:15, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, участник предстоящего марафона совершал пробежку, его тренировочный маршрут проходил по улице Калинина. Возле автосервиса «SMS» водитель автомобиля Nissan Cube совершил наезд на мужчину и скрылся с места ДТП. Судя по записи с камеры уличного наблюдения, запечатлевшей момент аварии, спортсмен после наезда не мог самостоятельно встать, помощь ему оказали прохожие.

Марафонец госпитализирован с множественными травмами: перелом таза, нескольких костей плечевого пояса и носа, а также ушибы, ссадины, порезы осколками стекла. Пока неясно, сможет ли он вернуться в большой спорт после выздоровления и реабилитации.

Водитель, по словам супруги пострадавшего, уже задержан правоохранительными органами, его удалось вычислить и найти в течение суток. Транспортное средство он бросил недалеко от места аварии. Вину автомобилист признаёт и лечение готов компенсировать. Официальных комментариев от полиции и прокуратуры по этому инциденту на момент подготовки публикации не поступало.