Мигранты-нелегалы из Киргизии могут быть связаны с радикальными группировками: детали по делу о задержании в бане Москвы

Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о намерении выдвинуть ультиматум России из-за резонансного события. Задержание киргизов действительно вызвало интерес у общества. По словам местного министра иностранных дел, это дало возможность для дальнейших переговоров и выдвижения ультиматумов Москве. Жээнбек Кулумбаев, вместе с тем, сказал, что подобные происшествия не должны возникать. Республика приложит все усилия, чтобы извлечь из ситуации максимальную пользу.