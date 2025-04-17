В четверг, 10 апреля, произошел плановый рейд силовиков на московский банный комплекс «Бодрость». В результате сотрудники полиции задержали группу киргизов, нелегально находящихся в стране. Иностранцы, к тому же, могли иметь связь с радикальными группировками, заявили в Министерстве иностранных дел России, пишет «РИА Новости».
Отмечается, что рейд не был направлен против граждан какой-либо страны. Задержанные по случайности оказались иностранцами. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что некоторые киргизы оказали сопротивление в отношении силовиков. Из-за этого сотрудникам полиции пришлось пойти на ответные меры. Их методы не нарушали законодательство России, в отличие от действий мигрантов.
«Некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам», — уточнили сотрудники Министерства иностранных дел РФ.
В МИД подчеркнули неподобающее поведение иностранцев и добавили, что киргизы должны были отдавать себе отчет в неизбежности последствий. По словам собеседника агентства, мигранты явно пренебрегли законами.
Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о намерении выдвинуть ультиматум России из-за резонансного события. Задержание киргизов действительно вызвало интерес у общества. По словам местного министра иностранных дел, это дало возможность для дальнейших переговоров и выдвижения ультиматумов Москве. Жээнбек Кулумбаев, вместе с тем, сказал, что подобные происшествия не должны возникать. Республика приложит все усилия, чтобы извлечь из ситуации максимальную пользу.
В Киргизии, тем временем, удалось пресечь попытку госпереворота. Сотрудники ГКНБ Республики зафиксировали соответствующие нарушения. Они пресекли попытку организации массовых беспорядков. По данным ГКНБ, обнаружились соответствующие факты, до действий не дошло. Злоумышленники планировали снять видеоролик, якобы уличающий в чем-то власти и призывающий к свержению. Однако провокация не удалась. Все причастные задержаны. Подчеркивается, что один из них находился за пределами государства.