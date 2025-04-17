В Красноярске скончался 14-летний школьник, который попал под машину

Скончался 14-летний подросток, которого сбили на пешеходном переходе по улице Одесская в Красноярске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.
ДТП произошло 9 апреля. 56-летний водитель «Субару» наехал на 14-летнего подростка, переходившего дорогу. По словам водителя, он не успел среагировать — подросток выбежал резко перед машиной.
Пострадавшего спасти не удалось.
В другом ДТП на Львовской скончались мать и 10-летний сын. Они тоже переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попали под мусоровоз. Подробнее об этом ДТП можно узнать здесь.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на Львовской снесут аварийный дом.