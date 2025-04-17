Муж зарубившей детей женщины рассказал, что жена уходила по ночам из дома

«Муж женщины рассказал, что у них все было нормально. Отношения в семье у них были хорошие. К детям она относилась очень спокойно, любила их, никогда не проявляла к ним агрессии, не била. Никаких припадков или чего-то странного в поведении не было, кроме того, что три недели назад она стала уходить из дома. Могла уйти даже в ночное время и шла непонятно куда», — рассказали в ведомстве.