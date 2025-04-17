Стали известны новые подробности об исполнителях теракта в «Крокусе»

«Они встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест. Мой подзащитный приехал из Новосибирска. До этого их координировали отдельно по переписке в Telegram», — рассказал собеседник агентства.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них со стороны противника было подготовлено окно для перехода границы.
Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, действия террористов координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан»*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, а позже — еще и в участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия.
Позже из Дагестана в Москву этапировали еще пятерых фигурантов — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также в планировании теракта в Каспийске.
В начале ноября стало известно об аресте еще двух подозреваемых, им вменяют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».