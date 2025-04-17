Защитник террористов «Крокуса» раскрыл новые детали о преступниках

«Они (исполнители теракта — прим. URA.RU) встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест», — передает РИА Новости слова адвоката. Он добавил, что Мирзоев прибыл из Новосибирска. Ранее их действия контролировались через переписку в мессенджере Telegram.