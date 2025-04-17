Защитник террористов «Крокуса» раскрыл новые детали о преступниках

Один из террористов прибыл в Москву из Новосибирска.
Преступники, совершившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, встретились за несколько дней до нападения. Об этом сообщает адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олег Власов.
«Они (исполнители теракта — прим. URA.RU) встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест», — передает РИА Новости слова адвоката. Он добавил, что Мирзоев прибыл из Новосибирска. Ранее их действия контролировались через переписку в мессенджере Telegram.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедший 22 марта 2024 года, привел к гибели 145 человек. Исполнители нападения планировали после атаки скрыться на Украине, полагая, что их не выдадут Российской Федерации.