В Перми устанавливают обстоятельства гибели рабочего

Предварительно установлено, что днем 15 апреля на производственной базе в Индустриальном районе Перми мастер заготовительного участка коммерческой организации по оптовой торговле отходами и ломом резал баллон с неизвестным содержимым, используя угловую шлифовальную электрическую машину. Предположительно произошло возгорание содержимого баллона. Рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении.