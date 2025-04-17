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В Перми устанавливают обстоятельства гибели рабочего

В Перми проводится процессуальная проверка по факту гибели рабочего на участке приема металлолома в Индустриальном районе, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Источник: РИА "Новости"

В Перми проводится процессуальная проверка по факту гибели рабочего на участке приема металлолома в Индустриальном районе, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что днем 15 апреля на производственной базе в Индустриальном районе Перми мастер заготовительного участка коммерческой организации по оптовой торговле отходами и ломом резал баллон с неизвестным содержимым, используя угловую шлифовальную электрическую машину. Предположительно произошло возгорание содержимого баллона. Рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении.

Проводятся судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.