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Стали известны подробности пожара на московской ТЭЦ

Площадь возгорания на территории теплоэлектроцентрали ТЭЦ-26 на юге Москвы составила 20 квадратных метров. Об этом сообщают оперативные службы.

На место возгорания направлены 20 бригад пожарных (архивное фото).

Площадь возгорания на территории теплоэлектроцентрали ТЭЦ-26 на юге Москвы составила 20 квадратных метров. Об этом сообщают оперативные службы.

«По предварительной информации, площадь пожара — около 20 кв. м», — передает ТАСС сообщение служб. Там уточнили, что на месте пожара работают экстренные службы. К месту происшествия направлены 20 пожарных бригад.

Обновлено 9:10. На текущий момент пожар ликвидирован, сообщает прокуратура Москвы. Сведений о жертвах или пострадавших не поступало.

Ранее в Москве на территории ТЭЦ-26 произошел пожар. Огонь вспыхнул на одной из электроподстанций.