В 2024 году по «предательской» 275-й статье УК РФ вынесли 145 приговоров: никто не оправдан

Помимо прочего, в сравнении с 2023 годом резко увеличилось количество осужденных по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами: с двух человек до 21 лица. Кроме того, суд приговорил к лишению свободы 23 фигурантов дел о шпионаже.