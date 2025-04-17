В 2024 году по «предательской» 275-й статье УК РФ вынесли 145 приговоров: никто не оправдан

В 2023 году в России за госизмену осудили 39 человек. Спустя год число увеличилось почти в четыре раза и составило 145 лиц. Об этом свидетельствует статистика, представленная судебным департаментом при Верховном суде России.
Помимо прочего, в сравнении с 2023 годом резко увеличилось количество осужденных по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами: с двух человек до 21 лица. Кроме того, суд приговорил к лишению свободы 23 фигурантов дел о шпионаже.
«По указанным статьям за два года не было вынесено ни одного оправдательного приговора», — подчеркивается в материале судебного департамента при Верховном суде РФ.
Среди последних таких инцидентов выделяется дело 23-летнего молодого человека. Его обвиняют в госизмене и диверсии. Парню грозит пожизненный срок.